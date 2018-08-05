  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

وزير الداخلية

وزير الداخلية: أحبطنا مخططات الإرهابيين لاستهداف الدولة

صورة الخبر

مصر تسير على الطريق الصحيح

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل" الأنبا إبيفانيوس"

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل "الأنبا إبيفانيوس"

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف للحجاج: "لا تتحدثوا في السياسة"

الصباحي حكمًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

لجنة الحكام توقف «الصباحي» وتبعده عن المباريات

ماهر للإخوان : من الذي أعان الظالم على ظلمه

ماهر للإخوان: من الذي أعان الظالم على ظلمه؟

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

بيراميدز

خبر سار من "بيراميدز" للجماهير المصرية

حصيلة شهر يوليو..

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

مال وأعمال

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة
147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

5 ملايين و600 ألف جنيه لرصف شوارع المحلة الكبرى

#

المصرى يرصد رقما خياليا لبيع "جمعة"

#

«صلة» تنعش خزينة الأهلي بـ150 مليونًا

#

مستريح مصر الجديدة يستولى على 80 مليون جنيه

وصل عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة  خلال شهر  يوليو الماضي إلى 92 حاوية دخان خام.

ووردت حاويات الدخان الخام بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 9  آلاف و 10 طرود بوزن إجمالي 1897 طنا و 888 كيلوجراما.

وتم الإفراج عن 188 شهادة سحب جزئية بعدد 13 ألفا و 5 طردًا بوزن إجمالي 2670 طنًا و 945 كيلوجرامًا.

فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو  2018 حوالي 20 مليونا و 555 ألفا و340 جنيها.

كما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 125 مليونا و 820 ألفا و780 جنيهًا.

ووصل إجمالي ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 694 ألفا و175 جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 694 ألفا و 175 جنيها وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1410 جنيها، وكانت نسبة الغرامات الجمركية 61 ألفا و 768 جنيها.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2018 حوالى 147 مليونا و827 ألفًا و638 جنيهًا، بالإضافة إلي أن قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة بلغت حوالي 5 ملايين و194 ألفا و650 جنيهًا خلال شهر يوليو الماضي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» "التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى للسلع الغذائية غدًا
» فنادق إسبانيا تنافس مصر في هذا الشىء
» ارتفاع سعر "الأسمدة" في السوق الحرة
» فنان شهير يكشف سر اقتراضه 8 ملايين جنيه من "مبارك"
» تفاصيل كارثية عن عودة الناجي الوحيد من غرق "تيتانك"
» مفاجأة خطيرة عن"ديناصورات التهريب" ببورسعيد
» تفحم 5 سيارات فى حريق جراج بالسلام
» نائب CIA السابق:أخطر دولة في العالم " مسلمة"
» صراع شرس بين حيتين.. شاهد كيف انتهى؟
» «هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات
» شاهد.. "النقاب" سبب طلاق الإعلامية حليمة بولند

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل