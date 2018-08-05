147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

05 أغسطس 2018 - 12:42 م

وصل عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو الماضي إلى 92 حاوية دخان خام.

ووردت حاويات الدخان الخام بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 9 آلاف و 10 طرود بوزن إجمالي 1897 طنا و 888 كيلوجراما.

وتم الإفراج عن 188 شهادة سحب جزئية بعدد 13 ألفا و 5 طردًا بوزن إجمالي 2670 طنًا و 945 كيلوجرامًا.

فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2018 حوالي 20 مليونا و 555 ألفا و340 جنيها.

كما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 125 مليونا و 820 ألفا و780 جنيهًا.

ووصل إجمالي ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 694 ألفا و175 جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 694 ألفا و 175 جنيها وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1410 جنيها، وكانت نسبة الغرامات الجمركية 61 ألفا و 768 جنيها.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 2018 حوالى 147 مليونا و827 ألفًا و638 جنيهًا، بالإضافة إلي أن قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة بلغت حوالي 5 ملايين و194 ألفا و650 جنيهًا خلال شهر يوليو الماضي.