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فنادق إسبانيا تنافس مصر في هذا الشىء

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عمرو محمد-متابعات

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قامت الفنادق الإسبانية بتخفيض أسعارها هذا الصيف، خاصة لدول مثل مصر وتونس وتركيا، فى الوقت الذى وصل فيه عدد السياح لإسبانيا إلى أعلى مستوى فى تاريخها، وبعد أن سجلت أعدادهم أرقامًا قياسية خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشهد مصر وتونس وإسبانيا حاليا، انتعاشة فى حركة السياحة، وتزايد فى أعداد السياح، ولاسيما من ألمانيا وبريطانيا وروسيا وفرنسا، بعد السنوات القليلة الماضية التى انتشرت فيها الهجمات الإرهابية فى دول شمال أفريقيا، وحركة انقلاب فاشلة فى تركيا، أدَّت إلى انكماشها.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أعلنت أن أرقام السياحة فى نمو متواصل فبلغت نسبة الزيادة بأعداد السياح 30% فى فترة الربع الأول من العام الحالى، بعد قفزة بلغت 54% خلال العام الماضى بالمقارنة بالعام السابق، مع تدفق السياح من روسيا من جديد، بعد استعادة الثقة فى الوجهات السياحية المصرية .

وجاء فى تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أن السياحة فى مصر استعادت نشاطها مع ارتفاع عدد السياح إلى حوالى 8.3 مليون سائح العام الماضى، كما أشار تقرير لوكالة توماس كوك البريطانية للسياحة والطيران إلى أن العام الحالى سيشهد زيادة 89% فى حجوزات السياح البريطانيين لمصر مقارنة بالعام الماضى، بينما تتوقع صحيفة تورماج الفرنسية ارتفاع عدد السياح الفرنسيين بأكثر من 68% هذا العام .

وذكرت وكالة رويترز أن السياحة فى إسبانيا تسهم بحوالى 11% من اقتصادها، وقفز عدد السياح الأجانب فيها إلى حوالى 82 مليون سائح، لتصبح ثانى أكبر المقاصد السياحية فى العالم بعد فرنسا، وارتفعت أسعار الغرف فى فنادقها بحوالى 21.4% فى المتوسط خلال السنوات من 2013 إلى 2017 .

وترى ماريا أومبيرت، المتحدثة الرسمية بشركة ميليا الإسبانية للسياحة، أن سياحة العائلات تراجعت هذا الصيف، مع ظهور مقاصد سياحية تقدم عروضًا رخيصة جدًّا، مثل تونس التى قفزت فيها السياحة بحوالى %40 خلال النصف الأول من هذا العام بفضل العودة القوية من سياح أوروبا بعد ثلاث سنوات من الهجمات الإرهابية .

كما ارتفعت السياحة فى تركيا بأكثر من %33 خلال نفس الفترة بعد أن انكمشت خلال عام 2016 بسبب سلسلة من انفجارات القنابل، بينما زادت السياحة فى إسبانيا بنسبة %1.8 فقط خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى .

وتواجه الفنادق الإسبانية عروضًا رخيصة من المنتجعات ذات الثلاث نجوم فى تركيا وعلى ساحل بحر إيجة، والتى تقدم أسعارا أرخص بحوالى %73 من أسعار فنادق جزر بالياريك، كما جاء فى دراسة نشرتها مؤخرًا وحدة توريزم انتيليجينس التابعة لمؤسسة مابريان تيكنولوجيز .

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