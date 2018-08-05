  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:19 م
بحث متقدم
محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

وزير الداخلية

وزير الداخلية: أحبطنا مخططات الإرهابيين لاستهداف الدولة

صورة الخبر

مصر تسير على الطريق الصحيح

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل" الأنبا إبيفانيوس"

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل "الأنبا إبيفانيوس"

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف للحجاج: "لا تتحدثوا في السياسة"

الصباحي حكمًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

لجنة الحكام توقف «الصباحي» وتبعده عن المباريات

ماهر للإخوان : من الذي أعان الظالم على ظلمه

ماهر للإخوان: من الذي أعان الظالم على ظلمه؟

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

بيراميدز

خبر سار من "بيراميدز" للجماهير المصرية

كواليس اجتماع سحر نصر مع 17 شركة لحل مشاكل المستثمرين

مال وأعمال

سحر نصر
سحر نصر

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

اليابان تنتج مراحيض بمواصفات خاصة لإنقاذ الفقراء من الموت

#

مصر تطلب مليار دولار دعمًا من البنك الدولي لتنمية سيناء

#

شراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار

#

400 ألف جنيه رشوة مقابل تخفيض 27 مليونًا ضرائب

اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مجموعة من المستثمرين، الأسبوع الماضي، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين، وقيادات الهيئة من قطاعات خدمات الاستثمار والترويج والمناطق الحرة والشئون القانونية، ولجنة فض المنازعات، ومستثمرين يمثلون نحو 17 شركة، تواصلوا مع الهيئة لعرض خططهم الاستثمارية والتحديات التي تواجههم.

وأكدت الوزيرة أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هي إزالة العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف إزالة أى معوقات تواجههم.

وقالت إن وزارتها حريصة على الشراكة مع المستثمرين، وشكلت لجنتين مشتركتين مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، للتنسيق معهما وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.

وشدد محسن عادل، على أن إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مضيفا: «احنا بنمسك فى المستثمرين لن نترك أحدا دون حل مشكلاته»، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لجذب استثمارات جديدة، موضحا أن الاجتماع تم خلاله الاستماع إلى اقتراحات المستثمرين، وبحث زيادة استثماراتهم.

وأوضح محمد ماهر عبد الخالق الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة «توب تكس كلر»، أن لدى الشركة مصنعين للغزل والنسيج باستثمارات 60 مليون جنيه، وتوفر 100 فرصة عمل، كما تقوم بالتصدير.

وقدم شريف جمال، صاحب شركة تحت التأسيس فى الغزل والنسيج، الشكر للوزيرة وفريق العمل على لقاءاتهم الدورية مع المستثمرين، وإزالة أى عقبات تواجههم، مشيرا إلى أنه يرغب فى إقامة مشروع  فى الغزل والنسيج بمحافظة المنيا، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على وجود حوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا، ومنها محافظات الصعيد.

وقال إبراهيم على إبراهيم دعبيس، رئيس شركة «أفضلون»، إن شركته ترغب فى الاستثمار فى قطاع الأسمدة، مشيرا إلى أن ما يشجعه على ذلك تحسين الحكومة لمناخ الاستثمار.

وأشار رفيق بولس ضو، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إلى أن شركته قامت بضخ استثمارات فى مصر بنحو 1.5 مليار دولار.

وأوضح المهندس إيهاب محمد السيد، رئيس الشركة الوطنية للأتمتة الصناعية، أن لديه مصنعا فى المنطقة الصناعية بمرغم للصناعات البلاستيكية (زجاجات قطرات، أدوية)، ويرغب فى تصنيع الاسطمبات محليا، مما يساهم فى منافسة الدول الأجنبية، بدلا من الاستيراد، مشيرا إلى أنه يرغب فى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتصنيع هذه الاسطمبات، إذ تم الاتفاق على تقديم مقترح كامل من الشركة لتقديمه إلى الجهات الحكومية المتخصصة.

وأكد محمد الغمرى، العضو المنتدب لشركة «Egytechمصر»، أن شركته لديها مجموعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى تحقيق السلامة الخاصة بحركة السكك الحديدية، و الملاحة النهرية لوزارة النقل، وقد تم الاتفاق على التنسيق مع وزير النقل على دراسة مقترحات الشركة.

وكشف محمد عبد العزيز العقيل، رئيس جمعية «خليجيون فى حب مصر»، عن أن الجمعية لديها رغبة فى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وهو ما رحب به محسن عادل.

ولفت ناصر أحمد النعيمى، المستثمر الإماراتى، ورئيس مجلس إدارة شركة «وصايا» للاستثمار العقارى، إلى أن هناك ترحيبا بالمستثمرين الخليجيين فى مصر، وهو ما يدفع شركته إلى التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن شركته تعمل فى إدارة ومكافحة مخاطر الشركات والمشروعات التجاريةن من خلال تقديم الدعم والاستشارات لمختلف مؤسسات الأعمال والأنشطة التجارية.

وقدم «النعيمى» عددا من المقترحات الخاصة بتطوير بيئة الاستثمار تتعلق بزيادة خدمات مركز خدمات المستثمرين، وفى هذا الإطار، أكد محسن عادل، أن الهيئة ترحب بأى مقترحات تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» "التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى للسلع الغذائية غدًا
» فنادق إسبانيا تنافس مصر في هذا الشىء
» ارتفاع سعر "الأسمدة" في السوق الحرة
» فنان شهير يكشف سر اقتراضه 8 ملايين جنيه من "مبارك"
» تفاصيل كارثية عن عودة الناجي الوحيد من غرق "تيتانك"
» مفاجأة خطيرة عن"ديناصورات التهريب" ببورسعيد
» تفحم 5 سيارات فى حريق جراج بالسلام
» نائب CIA السابق:أخطر دولة في العالم " مسلمة"
» صراع شرس بين حيتين.. شاهد كيف انتهى؟
» «هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات
» شاهد.. "النقاب" سبب طلاق الإعلامية حليمة بولند

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل