كواليس اجتماع سحر نصر مع 17 شركة لحل مشاكل المستثمرين

05 أغسطس 2018 - 12:53 م

اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مجموعة من المستثمرين، الأسبوع الماضي، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشكلات المستثمرين، وقيادات الهيئة من قطاعات خدمات الاستثمار والترويج والمناطق الحرة والشئون القانونية، ولجنة فض المنازعات، ومستثمرين يمثلون نحو 17 شركة، تواصلوا مع الهيئة لعرض خططهم الاستثمارية والتحديات التي تواجههم.

وأكدت الوزيرة أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هي إزالة العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف إزالة أى معوقات تواجههم.

وقالت إن وزارتها حريصة على الشراكة مع المستثمرين، وشكلت لجنتين مشتركتين مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، للتنسيق معهما وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين.

وشدد محسن عادل، على أن إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مضيفا: «احنا بنمسك فى المستثمرين لن نترك أحدا دون حل مشكلاته»، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لجذب استثمارات جديدة، موضحا أن الاجتماع تم خلاله الاستماع إلى اقتراحات المستثمرين، وبحث زيادة استثماراتهم.

وأوضح محمد ماهر عبد الخالق الملاح، رئيس مجلس إدارة شركة «توب تكس كلر»، أن لدى الشركة مصنعين للغزل والنسيج باستثمارات 60 مليون جنيه، وتوفر 100 فرصة عمل، كما تقوم بالتصدير.

وقدم شريف جمال، صاحب شركة تحت التأسيس فى الغزل والنسيج، الشكر للوزيرة وفريق العمل على لقاءاتهم الدورية مع المستثمرين، وإزالة أى عقبات تواجههم، مشيرا إلى أنه يرغب فى إقامة مشروع فى الغزل والنسيج بمحافظة المنيا، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على وجود حوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا، ومنها محافظات الصعيد.

وقال إبراهيم على إبراهيم دعبيس، رئيس شركة «أفضلون»، إن شركته ترغب فى الاستثمار فى قطاع الأسمدة، مشيرا إلى أن ما يشجعه على ذلك تحسين الحكومة لمناخ الاستثمار.

وأشار رفيق بولس ضو، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إلى أن شركته قامت بضخ استثمارات فى مصر بنحو 1.5 مليار دولار.

وأوضح المهندس إيهاب محمد السيد، رئيس الشركة الوطنية للأتمتة الصناعية، أن لديه مصنعا فى المنطقة الصناعية بمرغم للصناعات البلاستيكية (زجاجات قطرات، أدوية)، ويرغب فى تصنيع الاسطمبات محليا، مما يساهم فى منافسة الدول الأجنبية، بدلا من الاستيراد، مشيرا إلى أنه يرغب فى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتصنيع هذه الاسطمبات، إذ تم الاتفاق على تقديم مقترح كامل من الشركة لتقديمه إلى الجهات الحكومية المتخصصة.

وأكد محمد الغمرى، العضو المنتدب لشركة «Egytechمصر»، أن شركته لديها مجموعة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى تحقيق السلامة الخاصة بحركة السكك الحديدية، و الملاحة النهرية لوزارة النقل، وقد تم الاتفاق على التنسيق مع وزير النقل على دراسة مقترحات الشركة.

وكشف محمد عبد العزيز العقيل، رئيس جمعية «خليجيون فى حب مصر»، عن أن الجمعية لديها رغبة فى التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وهو ما رحب به محسن عادل.

ولفت ناصر أحمد النعيمى، المستثمر الإماراتى، ورئيس مجلس إدارة شركة «وصايا» للاستثمار العقارى، إلى أن هناك ترحيبا بالمستثمرين الخليجيين فى مصر، وهو ما يدفع شركته إلى التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن شركته تعمل فى إدارة ومكافحة مخاطر الشركات والمشروعات التجاريةن من خلال تقديم الدعم والاستشارات لمختلف مؤسسات الأعمال والأنشطة التجارية.

وقدم «النعيمى» عددا من المقترحات الخاصة بتطوير بيئة الاستثمار تتعلق بزيادة خدمات مركز خدمات المستثمرين، وفى هذا الإطار، أكد محسن عادل، أن الهيئة ترحب بأى مقترحات تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار.