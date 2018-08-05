» ارتفاع سعر "الأسمدة" في السوق الحرة

05 أغسطس 2018 - 01:00 م

قادت حركة تحريك سعر الوقود الأخيرة والتي كانت في يونيو الماضي إلى ارتفاع أسعار بيع الأسمدة فى السوق الحرة حتى وصلت إلى 200 جنيه للطن في الأسبوع الماضي، وذالك بسبب تنامى الطلب مع بداية الموسم الصيفى الحالي.

وأكد تجار ومتعاملون فى السوق المحلية أن الأسعار فى الدلتا والوجه البحرى سجلت 5600 جنيه بدلاً من 5400 لطن ليوريا، والنترات 5500 جنيه مقابل 5300، بينما فى الوجه القبلى بلغ اليوريا 5800 جنيه بدلا من 5600، والنترات 5700 جنيه مقابل 5500 للطن .

في الوقت الذي قال فية محمود أبوزيد، موزع أسمدة، إن الأسعار شهدت زيادة قبل أيام، ليتراوح ثمن الطن بين 5600 و5800 جنيه، حسب بُعد المنطقة، وذلك بسبب تكلفة النقل التى ارتفعت منذ تحريك سعر السولار، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير فى أسعار قطع الغيار والزيت، وكذلك تكلفة الخدمات المرورية «الكارتة»

وأوضح أن تكلفة نقل الطن ارتفعت نهاية الشهر الماضى من 120 جنيها الى 210 جنيهات فى مناطق الدلتا ومن 250 جنيها إلى 340 فى مناطق نائية مثل الوادى الجديد .

وأضاف حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن الأسمدة المدعمة لا تغطى كامل الاحتياجات، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة قامت بصرف 3 شكائر مدعمة فقط للمزارعين، فى وقت يحتاج فيه الفدان فعليا من 6 إلى 8 شكائر، حسب النوع والصنف، ما يدفع المزارعين إلى اللجوء للأسواق الحرة والسوداء، وبالتالى ترتفع أسعارها.