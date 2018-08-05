محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

05 أغسطس 2018 - 01:07 م

قال أسامة رشدي، المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق كان يعلم بحقيقة الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضاف رشدي في تدوينة مصغرة على حسابه على "تويتر" أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان يكنّ كامل الاحترام لـ"محسوب" ويستقبله للتشاور بعد استقالته، لافتًا إلى أن محسوب علم منذ شهر فبراير 2013 بنوايا جادة في الإطاحة بمرسي، حيث قام بإبلاغه بذلك.

جاء هذا في رده علي الإعلامية آيات عرابي والتي وصفها بأنها "تعرف بما لا تعلم"، متسائلا: لحساب من تعمل هذه السيدة، فهي تتحدث في وقائع لا علاقة لها بها، فقد كنا نحن الشهود عليها.

كانت عرابي قد وصفت محسوب بأنه كان متهما بالفساد زمن مرسي، والذي طلب منه الاستقالة، ولكنه لم يستقل، بحسب وصفها.

كما تحدّت محسوب أن يخرج علي قنوات وصفتها بالضلال، ويكذب اتهاماتها.