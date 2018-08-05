» عامل: زوجتى مدمنة مخدرات وتعاملنى كالعبيد

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تقدم عامل ببلاغ أمام قسم شرطة عين شمس يتهم فيه زوجته بتعدد علاقتها والجمع بينه وبين آخر وتعرضه للضرب من قبل بلطجية لمنعه من اللجوء للشرطة.

وقال العامل في بلاغه إنه تزوج من "سامية.ك.م" بعقد شرعى أنه كان على علم بطلاقها من شخصين بسبب خلافات مادية كما أوهمته إلًا أنه علم بعد الزواج أنه تم تقديم بلاغات رسمية من قبلهم ضدها اتهموها بسوء الخلق وتعدد علاقتها.

وأضاف: تعدت عليا بالضرب وآذتنى نفسيَا وحولت منزلى إلى وكر للمخدرات والخارجين عن القانون التى تجمعه وإياهم علاقة ومكوثهم ليلا ونهارا بمنزلى"، لافتًا أنها تلجأ إلى الزواج من أجل المال وعندما تستنزف تعاملهم كعبيد فى المنزل.

وأشار الزوج: كانت تستغل جمالها لابتزازى لأكون مدمن مثلها حتى المواد المخدرة تعاطتها دون علمى.

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