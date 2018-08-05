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تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين بأحداث مسجد الاستقامة

قضايا وحوادث

محاكمة بديع
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قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و7 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة لجلسة أول أكتوبر المقبل لفض الأحراز.

وفى بداية الجلسة، تم إثبات حضور المتهمين، وطلب الدفاع المساعدات الفنية لعرض الاسطوانة المدمجة المتواجدة ضمن أحراز القضية، وسماع شهود الإثبات الرائد محمد محمود احمد والمقدم سعيد أحمد وضم دفترين أحوال وقيد القضايا قسم شرطة الجيزة عن يومى 22، 23 يوليو 2013

وأثناء سير إجراءات قام المتهمين بالطرق على القفص الزجاجى، وحذر المستشار معتز خفاجى رئيس المحكمة المتهمين من القيام باية تصرف يوْثر على إجراءات الجلسة، وقام هيئة الدفاع بالاعتذار عما بدر من المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع فى القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

 

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