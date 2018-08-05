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شاهد.. إصابة طفل بنوبات في الوجه بسبب ألعاب الفيديو

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يعانى أحد الأطفال مدمني ألعاب الفيديو من نوبات في منطقة الوجه بعد قضاء ساعات ملتصقًا بالأجهزة الإلكترونية.

وبدأ الطفل جون البالغ من العمر 6 أعوام معاناته من نوبات في الوجه ولم يستطع السيطرة على حركة العين وكانت شفاهه تهتز بشكل دائم داخل منزله في الفلبين.

الأمر الذي جعل والدة يسرع إلى المستشفى حيث أجرى المسعفون فحصا مقطعيا لكن النتائج أظهرت أن المخ سليم.

وبعد أكثر من أسبوع، لا يزال الطفل يعاني من هذه النوبات كل 20 أو 30 دقيقة على الرغم من توقف عن استخدام الهواتف الذكية والتابلت.

وأكد  الأب أنه مقتنع أن النوبات ترجع إلى إدمان ابنه لألعاب الفيديو.

وصرح الأطباء بأن الطفل بصحة جيدة وفقًا لنتائج الفحوصات، لكنهم نصحوا الطفل بمنعه من استخدام الهواتف ومشاهدة التليفزيون ومراقبة ماذا سيحدث.

وفي وقت لاحق، ذهب والدا جون إلى مستشفى آخر وأجرى المسعفون مسحًا بالكهرباء، لكن جاءت النتائج سلبية مرة أخرى.


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