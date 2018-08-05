أسطورة ليفربول: هذا ما أعجبني في "صلاح"

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صلاح

روبي فاولر

ذا ريفيو سبورت

أشاد أسطورة ليفربول الإنجليزي، روبي فاولر، بالأداء الاستثنائي لمحمد صلاح، مهاجم الفريق والمنتخب المصري، موضحًا أن ما أعجبه وجعله يحب "صلاح" بشدة هو عدم أنانية الأخير أو استحواذه على الكرة والظهور الإعلامي منذ انتقاله إلى الريدز، بحسب ما ذكره موقع "ذا ريفيو سبورت" الإنجليزي.

وكان اللاعب المصري الدولي أحد أفضل لاعبي كرة القدم الأوروبيين في الموسم الماضي بعد انتقاله إلى نادي ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب.

وأحرز "صلاح" 44 هدفًا فى جميع المسابقات، لمساعدة فريقه في إنهاء موسم الدوري الممتاز في المركز الرابع والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وفي السياق، قال أسطورة ليفربول، روبي فاولر، في تصريحاته لمجلة "آكسل إكزامينر" الأيرلندية، إن "تكتيكات مدربين الفرق الأخرى، ستحاول منع صلاح، ولكن أنا ليس لديّ أدنى شك، أنه لاعب جيد، وسيجيد التعامل مع ذلك".

وأضاف: "لطالما سئلت نفسي من هو أصعب مُنافس لي، ولم يكن لدى أى إجابة لأنني كنت أكثر تركيزًا على ما يمكنني فعله أكثر مما يمكن أن يفعله أي شخص آخر".

واستطرد: "أعتقد أن مو مُشابه، وأظن كذلك أن كلما شارك اللاعب في عدد دقائق أكثر، كلما كان ذلك أفضل له، يبدو أكثر راحة، وهذا يحدث مع اللاعبين الجيدين".

وتحدث فاولر عن مشاركة صلاح في كأس العالم 2018،إذ قال "بعض الناس تقول أن محمد صلاح قدم كأس عالم سيئ، لكنه سجل هدفين لفريق يُعاني، لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، وأنا لا أرى أنه ظهر بشكل سيئ في المونديال".

واختتم "فولر"، تصريحاته بأن "مو شخص رزين ومتزن العقل، في أي تصريح له، لا يقول أبدًا (أنا)، بل يقول (نحن)، إنه لاعب استثنائي".

وقدم صلاح موسمًا استثنائيًا، حيث توج بالحذاء الذهبي، كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفًا، كما توج بجائزتي لاعب العام في الأراضي الإنجليزية من رابطتي اللاعبين المحترفين والنقاد.


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