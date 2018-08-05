» "حماية المستهلك": لا نستطيع فرض التسعيرة الجبرية

05 أغسطس 2018 - 02:01 م

طالب اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة تضافر جهود الدولة والمؤسسات والجامعات لنشر التوعية حول ثقافة الاستهلاك، داعيًا التجار إلى عدم الجشع ومراعاة احتياجات المواطنين.

وأضاف في حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن الجهاز لا يمكنه فرض تسعيرة جبرية على السلع لكونها تتعارض مع سياسة السوق الحر والحل يكمن في العقاب المجتمعي والتوعية حتى يمكن ضبط الأسواق.

وأشار إلي أن رئيس جهاز حماية المستهلك، ضبط منظومة الأسعار يتطلب ثقافة عامة لكون القانون يتحدث عن سياسة العرض والطلب، لافتًا إلى وجود تفاوت وفجوة كبيرة بين سعر الجملة وسعر التجزئة، حيث يبالغ تاجر التجزئة كثيرًا في سعر بيع السلع، بحجة ارتفاع أسعار الوقود.

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