  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
داعش يعدم أول رهينة من السويداء

شاهد.. داعش يعدم أول رهينة من السويداء

شركة إسرائيلية تنتج فيلم "الملاك" لـ " أشرف مروان"

شركة إسرائيلية تنتج فيلم "الملاك" لـ " أشرف مروان"

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

اجتماع مهم بـ«الجبلاية» لبحث عودة الجماهير

منزل طفل التهريب بسوهاج

"المصريون" تصل لمنزل وأصدقاء "طفل التهريب"

محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

وزير الداخلية

وزير الداخلية: أحبطنا مخططات الإرهابيين لاستهداف الدولة

صورة الخبر

مصر تسير على الطريق الصحيح

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل" الأنبا إبيفانيوس"

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل "الأنبا إبيفانيوس"

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف للحجاج: "لا تتحدثوا في السياسة"

النقل: 389 جرارا و1698 عربة قطار تجاوزوا أعمارهم الافتراضية

آخر الأخبار

هشام عرفات وزير النقل
عرفات

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية

#

مفاجآت في تحقيقات قطار المرازيق ومترو المرج

#

برلماني: نقفل السكة الحديد ونرجع نركب حمير

#

3 جهات تحقق في حادث انقلاب عربات قطار "المرازيق"

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع كفاءة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها سواء ما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع، مشيرًا إلى أن ما يمثله هذا المرفق الحيوى من أهمية كبيرة فى قطاع النقل، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وكذا رفع مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا مسئولية هيئة السكك الحديدية عن ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوزير النقل الدكتور هشام عرفات  ومسئولو هيئة السكة الحديد لمناقشة واستعراض متطلبات تحسين مستوى السلامة والخدمة فى مرفق السكك الحديدية حتى عام 2020.

وأشار وزير النقل إلى وجود 791 جرارًا منها 389 جرارًا تجاوز عمره الأربعين عامًا، ووجود 3012 عربة للركاب منها 1698 عربة تجاوز عمرها الأربعين عاماً، هذا فضلاً عن 3271 عربة بضائع تجاوز عمرها الأربعين عاماً من أصل 8581 عربة، موضحا بان الهيئة تقوم بتشغيل 836 رحلة على مدار الــ24 ساعة فى اتجاهي الوجه القبلى والبحرى لنقل الركاب والبضائع.

واستعرض عرفات تكلفة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا داخل مرفق السكك الحديدية بإجمالي استثمارات تقدر بــ56 مليار جنيه، وأبرزها تصنيع وتوريد عدد 100 جرار وإصلاح عدد 81 جرارًا بالتعاون مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة، وتطوير عدد 1089 مزلقانًا من إجمالي عدد 1332 مزلقانًا، فضلاً عن تطوير وتحسين عدد 181محطة  من إجمالي 707 محطات.

وأوضح الوزير أن المتطلبات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة حتى عام 2020، تقدر بحوالي 5.6 مليار جنيه تتعلق بصيانة الوحدات المتحركة وتطوير البنية الأساسية والمحطات، هذا بالإضافة إلى تحديث نظم المراقبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» عاشور عمرى: ثلث السكان يعانون من "الأمية" ونحتاج دعما إعلاميا لمواجهتها
» "حماية المستهلك": لا نستطيع فرض التسعيرة الجبرية
» شبورة مائية يتبعها ارتفاع فى درجة حرارة الجو غدًا
» عامل: زوجتى مدمنة مخدرات وتعاملنى كالعبيد
» كواليس اجتماع سحر نصر مع 17 شركة لحل مشاكل المستثمرين
» "التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى للسلع الغذائية غدًا
» فنادق إسبانيا تنافس مصر في هذا الشىء
» ارتفاع سعر "الأسمدة" في السوق الحرة
» فنان شهير يكشف سر اقتراضه 8 ملايين جنيه من "مبارك"
» تفاصيل كارثية عن عودة الناجي الوحيد من غرق "تيتانك"
» مفاجأة خطيرة عن"ديناصورات التهريب" ببورسعيد

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل