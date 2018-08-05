النقل: 389 جرارا و1698 عربة قطار تجاوزوا أعمارهم الافتراضية

05 أغسطس 2018 - 02:17 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع كفاءة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلالها سواء ما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع، مشيرًا إلى أن ما يمثله هذا المرفق الحيوى من أهمية كبيرة فى قطاع النقل، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وكذا رفع مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا مسئولية هيئة السكك الحديدية عن ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوزير النقل الدكتور هشام عرفات ومسئولو هيئة السكة الحديد لمناقشة واستعراض متطلبات تحسين مستوى السلامة والخدمة فى مرفق السكك الحديدية حتى عام 2020.

وأشار وزير النقل إلى وجود 791 جرارًا منها 389 جرارًا تجاوز عمره الأربعين عامًا، ووجود 3012 عربة للركاب منها 1698 عربة تجاوز عمرها الأربعين عاماً، هذا فضلاً عن 3271 عربة بضائع تجاوز عمرها الأربعين عاماً من أصل 8581 عربة، موضحا بان الهيئة تقوم بتشغيل 836 رحلة على مدار الــ24 ساعة فى اتجاهي الوجه القبلى والبحرى لنقل الركاب والبضائع.

واستعرض عرفات تكلفة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا داخل مرفق السكك الحديدية بإجمالي استثمارات تقدر بــ56 مليار جنيه، وأبرزها تصنيع وتوريد عدد 100 جرار وإصلاح عدد 81 جرارًا بالتعاون مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة، وتطوير عدد 1089 مزلقانًا من إجمالي عدد 1332 مزلقانًا، فضلاً عن تطوير وتحسين عدد 181محطة من إجمالي 707 محطات.

وأوضح الوزير أن المتطلبات العاجلة لتحسين مستوى السلامة والخدمة حتى عام 2020، تقدر بحوالي 5.6 مليار جنيه تتعلق بصيانة الوحدات المتحركة وتطوير البنية الأساسية والمحطات، هذا بالإضافة إلى تحديث نظم المراقبة.