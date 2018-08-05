فوائد عديدة لـ"العنب".. تعرف عليها

05 أغسطس 2018 - 02:22 م

يعتبر العنب من الثمار التي يحبها الجميع وبالتزامن مع وجود العنب في الأسواق حاليًا بكثرة نعرض في هذا المقال الفوائد السحرية للعنب في علاج بعض الأمراض.

وبالرغم من أن عناقيد العنب صغيرة جدًا وصغيرة في الحجم فإن لديها العديد من الفوائد الغذائية مثل مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والتي تساعدك في الحفاظ على صحتك.

النكهة الحمضية هى السبب وراء كون العنب وجبة خفيفة ومشهورة فالعنب يتمتع بملمس ناعم وجذاب وهذا يجعلك لا تقاوم حفنة العنب الموجودة أمامك.

فوائد العنب الصحية:

الصداع النصفي:

يساعد العنب في التخلص من الصداع النصفي، لذلك يمكنك أن تستخدم كعلاج فوري له.

مرض الزهايمر:

يحتوي العنب على الريسفيراترول و هذا يساعد في تقليل مستويات البيتيدات و التي تؤدي إلي زيادة الزهايمر .

و العنب مفيد أيضًا في تعزيز صحة الدماغ و تأخير ظهور امراض الأعصاب .

عسر الهضم:

يساعد العنب في علاج عسر الهضم و تهيج المعدة .

سرطان الثدى:

تذكر دراسة حديثة أن العنب الأرجواني يساعد في الوقاية من مرض سرطان الثدي و خاصة عند تناوله بشكل يومي .

تحسين الرؤية:

العنب جيد جداً للعيون ، فالعنب غني باللوتين و الزياكسانثين و التي تحافظ علي صحة العين و خاصة مع التقدم في العمر .

الكولسترول في الدم :

يحتوي العنب علي مركب Pterostilbene يساعد علي خفض مستوي الكوليسترول في الدم .

اضطرابات الكلي :

يساعد العنب علي تقليل حموضة حمض اليوريك مما يساعد في الحد من الضغط علي الكلي .

الربو :

العنب يحتوي علي مستويات ترطيب جيدة تساعد في علاج الربو .

يعمل العنب كمضاد للجراثيم :

يحمي العنب من الإصابة بالأمراض المعدية و ذلك لخصائصه المضادة للفيروسات، و خصوصاً أنه فعال ضد فيروس شلل الأطفال و فيروس القوباء .

الإمساك :

العنب له تأثير رهيب في التغلب علي الإمساك . فهو يعمل كملين كما أنه غني بالسكر و الأحماض العضوية و التي تساعد علي تخفيف الإمساك و تلين حركة المعدة .

فوائد العنب للبشرة :

العنب من أفضل علاجات البشرة، حيث يحتوي علي عناصر غذائية قيمة و يمتلك خصائص مضادة للأكسدة و المواد المضادة للأكسدة و المواد المضادة للالتهابات و فيتامين ج و هو عنصر حيوي لصحة الجلد .

الحماية من حروق الشمس :

عند استخراج البذور من العنب و تطبيقه علي البشرة و لأن العنب يحتوي علي مضادات الأكسدة فهي تحمي الجلد من اشعة الشمس و يحد من الاحمرار الناجم بسبب حروق الشمس و التقليل من الضرر الناتج للخلايا .

مقاومة الشيخوخة :

الجذور الحرة هي السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة و تؤدي إلي ظهور التجاعيد و الخطوط الدقيقة .

و تعمل المواد المضادة للأكسدة و فيتامين ج الموجود في العنب يحمي الجلد من الأثار الضارة، يمكنك تدليك البشرة بحب العنب بعد التخلص من البذور و الإستمرار لمدة 20 دقيقة و استخدامه بانتظام يساعد علي التخلص من البقع الداكنة.

تنظيف الجلد :

يعمل فيتامين هـ الموجود في العنب ويعمل بمثابة مقشر و مرطب طبيعي.

حيث انه يساعد في إزالة الخلايا الميتة الموجودة في الطبقة العليا للبشرة ، مما يجعله صحي للغاية .

يعمل زيت العنب كمرطب جيد للغاية .

تجدد الجلد :

الأحماض الموجودة في العنب تسهل من تجديد خلايا البشرة . حيث يحتوي العنب علي فيتامين ج و هو عنصر ضروري لتكوين الكولاجين . وعند نقص الكولاجين يؤدي إلي جفاف البشرة لذلك فهو أمر ضروري لنمو الخلايا و الأوعية .

هذا بالإضافة إلي أنه يساعد في التخلص السموم الموجودة في الجلد

فوائد العنب للشعر :

الغالية العظمي تعاني من قشرة الرأس و الشيب المبكر و فقدان الشعر،و يساعد العنب في علاج كل هذه الأعراض .

يشجع العنب علي نمو الشعر :

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس ، و هذا يشجع علي نمو الشعر بسهولة، و يجعل زيت العنب الشعر لامع و متألق و يسهل السيطرة عليه .

علاج قشرة الرأس :

التطبيق المنتظم لزيت بذور العنب يمكن أن يساعد في مقاومة الجلد الدهني .

و في حالة حدوث حكة عند الأطفال الرضع يفضل تطبيق هذا الزيت لأنه يعمل علي إزالة الطبقة الجافة التي تسبب الحكة و التخلص من القشرة .

علاج تساقط الشعر :

يعمل فيتامين هـ و حمض اللينونيك الموجود في العنب علي تقوية بصيلات الشعر ، مما يجعله شعر صحي و قوي .

و هذا الزيت مفيد أيضاً في علاج الشعر الهاش .