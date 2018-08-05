معيط : استمرار دفع الضريبة العقارية حتى 15 أغسطس

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معيط
معيط

وكالات : حنان حمدتو

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وزارة المالية

غرامة

محمد معيط

ضريبة عقارية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه قام بمد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة على العقارات من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالى تيسيرًا على المكلفين ومنعًا للتزاحم، مشددًا على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم (العوايد).

وأوضح معيط خلال مؤتمر صحفى، أن قانون الضريبة العقارية سارٍ ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، موضحًا أن مصلحة الضرائب العقارية ستستمر فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية، مشددًا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 أيام من الآن، مناشدا الممولين سرعة سداد الضريبة، وإلا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون أو سيتم الحجز الإدارى على وحداتهم العقارية.

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