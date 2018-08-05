شاهد.. داعش يعدم أول رهينة من السويداء

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داعش

الإعدام

السويداء

الشاب

أول رهينة

قالت شبكة أنباء سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم "داعش" قام بإعدام أحد الرهائن الذين تم خطفهم الشهر الماضي من محافظة السويداء بجنوب سوريا.

وأكد  نور رضوان  مدير شبكة "السويداء 24" المحلية للأنباء أن تنظيم "داعش" قتل شابا عمره 19 عامًا تم خطفه مع 35 شخصًا آخر معظمهم من النساء والأطفال خلال هجوم دام شنه في 25  يوليو الماضي على بلدة في السويداء، حيث أعلن المرصد أنه أول رهينة يتم إعدامه منذ الهجوم.

 ودعا الشاب الذي ظهر  خلال مقطع الفيديو إلى الاستجابة لمطالب تنظيم داعش "حتى لا يلاقي الجميع مصيرهم كمصيري".

يذكر أن جميع المختطفين من قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي، وهم :"20 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عاما، بالإضافة إلى حوالي 16" طفلاً وطفلة.

الفيديو:

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