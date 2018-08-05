» بلاغ ضد حملة "تمرد" لإهانتها أمهات مصر

05 أغسطس 2018 - 03:16 م

تقدم سمير صبري المحامى ببلاغ ضد حملة تمرد سيدات مصر بسبب قانون الأسرة، لإهانتها أمهات مصر على حد تعبيره.

وحمل البلاغ رقم 8700 لعام 2018 قائلًا فيه: "نشرت حملة تمرد على مواقع التواصل الاجتماعية منشورات تهين أمهات مصر، وتسبهن وتشكك في شرفهن وسمعتهن".

وأضاف مقدم البلاغ أن أعضاء حملة تمرد حرضوا على نشر "بوستات" ضد الأم الحاضنة، وسبها بأحقر الألفاظ على حد وصفه.

وطالب في نهاية بلاغه، بالتحقيق في الواقعة، إضافة إلى إحالة مؤسس وأعضاء جملة "تمرد" للمحاكمة الجنائية العاجلة.