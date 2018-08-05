محافظ المنيا يتابع منظومة الجمع السكني للقمامة

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القمامة

محافظ المنيا

مدينة المنيا

الجمع السكنى

تابع عصام البديوي، محافظ المنيا، بدء تطبيق منظومة الجمع السكني الخاصة بالنظافة، بحي جنوب المدينة، والتي سيتم تعميمها علي أنحاء المدينة، بحضور محمد سيد رئيس المدينة وهشام معوض مدير إدارة المخلفات الصلبة، في إطار بروتوكول التعاون بين الجمعيات الأهلية والوحدة المحلية وإدارة المخلفات الصلبة، لتنفيذ أعمال الجمع من جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بجميع أحياء مدينة المنيا، بغرض الارتقاء بمنظومة النظافة.

وأشار المحافظ، إلي أهمية دور المواطنين والجمعيات الأهلية في عقد ندوات التوعية للمواطنين في الفترة القادمة لتغيير سلوكهم في التعامل مع المخلفات من أجل تحقيق بيئة خالية من التلوث بمشاركة الأجهزة التنفيذية وشركات النظافة، مطالباً المواطنين بالمشاركة الإيجابية للحفاظ على البيئة وتحويل السلوك البيئي السلبي إلى إيجابي، مشيرا إلي ضرورة غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة والسلوك الإيجابي لدى النشء من أبنائنا.

وقال محمد سيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة المنيا، إنه تم تخصيص عامل جمع منزلي لكل 200 وحدة، وسيتم رفعها من المنازل مجاناً، وكذلك تخصيص عمال نظافة للشوارع لضمان عدم إلقاء القمامة بالشوارع، مع التنبيه علي أصحاب المحلات بوضع صناديق بلاستيك أمام المحلات وسيقوم العمال برفعها أولاً بأول.

وأوضح رئيس المدينة أن منظومة الجمع مجاناً دون تجميع أي مبالغ من المواطنين، والمرور سيكون مرتين يومياً صباحاً ومساء.


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