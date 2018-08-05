مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث سير بالمنيا

05 أغسطس 2018 - 03:20 م

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم بطريق أقليمي بالمنيا، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزى شمال محافظة المنيا.

وتلقي اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة بحادث تصادم بطريق العدوة الإقليمي شمال المنيا، بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة نقل محملة بالبلوك وأخري كاروا محملة بالحديد مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفي العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.