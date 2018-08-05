» "إسرائيل" تبدأ في تصدير الغاز لمصر في هذا التوقيت

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أكدت مصادر، أنه إسرائيل ستبدأ في توريد الغاز الطبيعي لمصر، مرة أخري، خلال الربع الأول من عام 2019 ، بحسب "جريدة الشروق".

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزيد تدريجيًا لتصل إلي ذروتها في سبتمبر 2019، مضيفًا أن عمليات استيراد الغاز من إسرائيل تهدف إلي حل قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد الحكومة والشركات المصرية من قبل شركة غاز شرق المتوسط، حيث إن عمليات الاستيراد ستأتي بحل لتلك القضايا في القريب، حسب قوله .

وقالت المصدر، إن بدء استيراد الغاز الطبيعي من الخارج يأتي في اطار خطة الحكومة لتحرير سوق الغاز المصري، من خلال السماح للقطاع الخاص باستيراده وزيادة إمداداته إلي السوق المحلية لتوفير احتياجات القطاع الصناعي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي .


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