بتكلفة 46 مليون جنيه.. تعديل 45 مسار كهربائي بقري المنيا

05 أغسطس 2018 - 03:35 م

أعلنت شركة الكهرباء بالمنيا عن الانتهاء من تعديل مسار 45 عملية ضمن خطة تعديل مسارات الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية لاجمالى 1583 منزلاً، حيث تم رفع الخطوط الهوائية من أعلى تلك المنازل باجمالى تكلفة تصل الي 45.9 مليون جنية بنطاق المحافظة للعام لمالى 2017/2018 .

قال المهندس محمد محمود على رئيس قطاع شبكات توزيع كهرباء "جنوب"إنه تم تعديل 6 مسارات بمركز المنيا (شرقا –غربا) بقرى (البرجاية – نزلة حسين- طوخ الخيل –صفط الخمارشرقا وغربا - دمشير)، و6 مسارات أخرى بمركز ابوقرقاص بقرى (اتليدم – ابيوها- بنى عبيد مسار قرية جويد - جريس- بنى عبيد مسارمحول كامل عياد ومحول الكنيسة- نزلة أسمنت )، و10 مسارات تم تعديلهم بمركز ملوى بقرى (مسار قرية نواى والتابوت - دير البرشا –المعصرة مسار قرية الشيخ حسن والمعصرة غرباً - ابشادات – دروة مسار بقرية الرحالة – دروة مسار قرية الشيخ شبيكة - تندة مسار نجح مركب – تندة مسار نجح مؤمن)، وبمركز ديرمواس تم تعديل مسارين بقرية كفر خزام وبنى حرام .

وأضاف أنه فى مركز سمالوط " شرقاًوغربا" تم تعديل 7 مسارات بقرى ( قلوصنا- المركز ومدينة – البيهو- - مسار قرية بنى خالد ودير جبل الطير – اسطال –طحا الأعمدة ) ، وبمركز مطاى تم تعديل مسارين بقريتى بردنوها وابون، بينما تم تعديل 4 مسارات ببنى مزار بقرى (مسار قرية بنى صامت وتفريعة الناصرية بقرية – القيس- صندفا)، ومركز مغاغة تم تعديل 7 مسارات بقرى ( مدينة مغاغة - مسار قرية ميانه وعزبة جابر وعزبة الضياء الغربية وتفريعة دهمرو بالقرية – طمبدى – ابا الوقف ) وبمركز العدوة تم تعديل مسار بقرية عطف حيدر .



