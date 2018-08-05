ماسبيرو .. حكايات وأسرار

05 أغسطس 2018 - 04:11 م

· أكدت مصادرنا المطلعة أن حركة التغييرات فى قيادات الهيئة الوطنية للاعلام وكذلك المجلس الأعلى للإعلام لن تتم إلا بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقوانين الاعلام والمحدد لها مبدئياً ثلاثة أشهر وقد تمتد لفترة أطول من ذلك ، حيث أن إعداد اللوائح قد يستغرق وقت أطول من المدة المقررة مثلما حدث مع قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب في 25 مايو 2017 ، ومع ذلك لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن ، وكذلك قانون ذوي الإعاقة الذى أقره البرلمان فى شهر فبراير الماضى . الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية هى إحدى حلقات دورة التشريع ، التى تبدأ بالدستور ويحوى المبادئ العامة للتشريع، يليها إصدار القوانين، وتنتهى مرحلة التشريع بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، ليبدأ العمل به من خلال تاريخ التصديق عليه فى الجريدة الرسمية، وإذا كان من حق البرلمان إصدار تشريعات وقوانين، فإن للسلطة التنفيذية أن تؤجل تطبيقه عبر هذا الباب، المعروف باللائحة .

· حالة من القلق انتابت العاملين فى قطاع القنوات الإقليمية ، بعدما تم تسريب أنباء حول نقل تبعية القنوات المحلية ماليا للمحافظات وإداريا لماسبيرو .. فى هذا السياق نشير إلى صعوبة تنفيذ هذا الأمر فى إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة ماسبيرو و ذلك لعدة أسباب منها :

- أن أجورالعاملين فى ماسبيرو تفوق أجور العاملين بالمحافظات وسيحدث ذلك الامر الكثير من البلبلة والفتن داخل المحافظات .

- صعوبة تخفيض أجور العاملين بالقنوات المحلية لتناسب أجور العاملين بالمحافظات لأن القانون يقضى بأنه فى حال تقاضى موظف الدولة أجوراً متغيرة لسنوات طويلة فان ذلك يمنحه حق قانونى مكتسب فى هذه الاجور .

- صعوبة تحديد المحافظة التى ستتبعها كل قناة حيث أن كل قناة تقوم بتغطية من 3 إلى 5 محافظات ، ويؤكد الكثيرون أنه فى حال حدوث ذلك سوف يؤدى الى نشوب حروب ومعارك تصفية حسابات سياسية وشخصية لن تنتهى .

- أى مساس باجورالعاملين بالمحليات سوف يتسبب فى حالة من الاضطراب الإجتماعى والمالى لهؤلاء العاملين الذين رتبوا حياتهم على مايتقاضونه من دخل .

وهنا نشير إلى أن الساعات الماضية شهدت الإتفاق بين الغالبية العظمى من العاملين بالقطاع على التصعيد فى هذه القضية وعدم الإنتظار حتى يتم وضعهم أمام الأمر الواقع ، حيث اقترح البعض تقديم مذكرة عاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن الشكوى من تنفيذ هذا الأمر وكذلك اللجوء الى عدد من أعضاء مجلس النواب للتضامن مع قضيتهم ، فى حين رأى آخرون تنظيم وقفة احتجاجية سلمية لإبلاغ المسئولين رسالة بأنهم سوف يقومون بالتصعيد فى حال الإصرار على نقلهم للمحافظات واستمرار رفض عودتهم لقطاع التليفزيون مرة آخرى كما كانوا عند تعيينهم قبل تأسيس قطاع الإقليميات ـ ويضاف لما سبق تقديم شكاوى عاجلة للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية لإبلاغهم برفض تنفيذ هذا القرار فى حال صدوره بشكل نهائى .

· العاملون بقطاع التليفزيون والذى سيتحول الى القطاع المرئى فى خطة إعادة الهيكلة الجديدة ، حصلوا على تطمينات بأنه لن يتم تخفيض أجورهم ، وأنه من الممكن زيادتها فى اطار خطة ضريبة الراديو وبيع الخدمات الاعلامية للوزارات والهيئات المختلفة .

· فى سرية تامة يتم التجهيز لعمل 5 برامج بالقناة الأولى بعضها سيحمل الطابع الوثائقى والبعض الاخرسيتم فيه الاستعانة بمذيعات من القناة الاولى وذلك لاضفاء الحيوية على القناة المتجمدة بعدد محدود من البرامج ويتم اعادتها ولم تحقق أى نجاح على مستوى المشاهدة أو الاعلانات .

· حالة من التخبط تسود قطاع المتخصصة بعد تم نقل عدد من مخرجى شركة صوت القاهرة للقطاع حيث أن بعض المخرجين تم توزيعهم على قنوات متميزة والبعض الاخر تم توزيعهم على قنوات عادية . والبعض الآخر من الإداريين تم توزيعهم على القطاعات " حسب الواسطة " ، حيث تم توزيع المحظوظين على قطاعات الإقتصادى والتليفزيون والأخبار فى حين أن من ليس لديهم وساطات تم نقلهم لقطاعات مهمشة مثل الأمانة العامة حيث تقل مرتباتهم عن باقى القطاعات بحوالى 2000 جنيه شهرياً .