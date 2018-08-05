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الرقابة على الصادرات:

ارتفاع واردات مصر 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار

مال وأعمال

واردات
واردات

خالد الشرقاوي

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الواردات

الصادرات

الرقابة على الصادرات

واردات مصر

ارتفعت واردات مصر "غير البترولية" خلال النصف الأول من العام الجارى 2018  بنسبة 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار واردات مصر فى النصف الأول من 2017.

وكشفت تقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الجارى زيادة بلغت 14% حيث سجلت 12.7 مليار دولار مقارنة بـ11.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى 2017، كما بلغت قيمة الزيادة فى صادرات مصر 1.5 مليار دولار.

وأشارت التقارير، إلى أن أسواق الهند ولبنان وهولندا وليبيا والعراق والمغرب والصين ومالطا وتونس وكينيا والسودان وسوريا والكويت تعد من أهم الأسواق العالمية التى استقبلت صادرات مصرية غير بترولية خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأضافت التقارير، أن معدلات التبادل التجارى بالنصف الأول من 2018 حققت زيادة ملموسة بلغت 15.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجل التبادل التجارى لمصر 44.8 مليار دولار مقابل 38.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.


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