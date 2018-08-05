أهالي ضحايا حادث أتوبيس المطرية يحطمون النصب التذكاري

05 أغسطس 2018 - 04:36 م

حطم ذوو ضحايا حادث الأتوبيس بمدينة المطرية بالدقهلية، النصب التذكاري، الذي أقامه المحافظ لتخليد ذكرى الضحايا.

وشيّع الآلاف من سكان مدينة المطرية، مساء أمس، جثمان مختار محمد مرزوق، الضحية رقم 13 من مصابي حادث أتوبيس المطرية للاستثمار، الذي توفي متأثرًا بإصابته داخل مستشفى الزهور ببورسعيد.

وسيطرت حالة من الغضب على المشيعين، وقاموا عقب تشييع الجثمان بتدمير النصب التذكاري الذي أقامه المحافظ اللواء أحمد الشعراوي لتأبين ضحايا الحادث.

ووقع الحادث إثر حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة نقل يوم الأحد الماضي، في مدخل مدينة بورسعيد عند الكيلو 23، مما تسبب في وفاة 11 عاملاً وقتها، وإصابة 16 آخرين ما يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات المنصورة وبورسعيد.

وارتفع عدد الضحايا إلى 13 شخصًا أمس.