بالفيديو.. السعودية تستقبل الحجاج بنشيد «طلع البدر علينا»

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الحج

طلع البدر علينا

تشهد المملكة العربية السعودية، توافدًا كبيرًا من حجاج بيت الله، المتوافدين من كل أنحاء العالم، منذ حوالي أسبوع، ومن المقرر أن تتوالى الرحلات على مدار الأسبوع الجاري لحين سفر الـ40 ألف حاج مصري إجمالي عدد الحجاج السياحي، فيما تبدأ عودة أول رحلات عودتهم 28 أغسطس الجاري، عقب انتهاء المناسك.

ويبلغ عدد حجاج البر 12 ألف حاج، في حين حجاج الطيران 16 ألف حاج، وقامت لجان من وزارة السياحة بالانتهاء من عمل فحص المركبات السياحية المقلة للحجاج وفقا لضوابط الحج البرى لهذا العام، وذلك بمعرفة لجنة من مهندسي الوزارة ومهندسي مركز صيانة السيارات التابع لوزارة الداخلية لإجراء الفحص السياحى والفني.

وأقيمت بمطار القاهرة الدولي، ظهر الخميس الماضي، احتفالية كبرى داخل الصالة الموسمية، لتوديع عدد من حجاج بيت الله الحرام، حضرها الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث أرسلت «الأوقاف» عددا من الوعاظ والأئمة المدربين لتوعية الحجاج في المطارات والموانئ قبل السفر.

وتم الاحتفاء بالحجاج في مطار المدينة المنورة بطريقة مميزة على أنغام أنشودة «طلع البدر علينا»، موزعين عليهم التمور وواضعين لهم العطور العربية ملقين عليهم الورود.


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