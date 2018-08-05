هاتف «سامسونج» كاد أن يتسبب في كارثة بالسعودية

05 أغسطس 2018 - 05:45 م

اشتعل جهاز من نوع "سامسونج" بشكل مفاجئ داخل منزل في العاصمة السعودية الرياض وكاد أن يتسبب بوقوع كارثة.

وقال رب الأسرة عبد الرحمن العتيبي، إن الجهاز لم يكن موصولاً بالكهرباء حين انفجر بل كان على طاولة في المنزل.

وأضاف العتيبي: "سمعنا انفجارًا بصوت قوي جدًا، وهرعنا تجاه الصوت فوجدنا الهاتف منشطرًا إلى جزئين أحدهما مشتعل"، وفق "RT ".

وتابع: التقطت فستانًا لابنتي الصغيرة كان معلقًا بالقرب من الجهاز وأخمدت به النيران حتى لا تمتد في المنزل وخاصة المواد القابلة للاشتعال مثل الإسفنج، مشيرًا إلى أن وجود العائلة في البيت حال دون احتراق المنزل بالكامل.