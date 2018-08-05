تأجيل محاكمة 12 متهمًا فى أحداث تظاهر بالمنيا

05 أغسطس 2018 - 05:57 م

قررت اليوم الأحد، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد رشاد رئيس الدائرة الأولى تأجيل محاكمة 12 متهمًا فى أحداث تظاهر إلى اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر القادم لعدم حضور بعض المتهمين من محبسهم.

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى القضية التى تعود إلى عام 2014 بمدينة المنيا فى أحداث تظاهر والمتهم فيها 12 شخصًا بينهم 4 محبوسين على ذمة القضية.

وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة فى شهر يناير 2015 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض على التظاهر ومحاولة تخريب منشآت عامة واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء.