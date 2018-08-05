محافظ المنيا ينفي اختلاس مدير وموظفي المحاجر 16 مليون جنيه

05 أغسطس 2018 - 06:08 م

نفي عصام البديوي محافظ المنيا، ما تردد على بعض مواقع وصفحات التواصل الإلكتروني، بشأن إحالة مدير وموظفي المحاجر للنيابة بتهمة اختلاس 16 مليون جنيه، وقال المحافظ، إن الخبر عار تمامًا من الصحة وأنه بفضل الإدارة الحالية للمحاجر، تم تحقيق ارتفاع كبير في الإيرادات بلغ 310 ملايين جنيه في العام الحالي، ومن المتوقع تحقيق 400 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأضاف المحافظ، أن الزيادة في الإيرادات ستمثل طفرة كبيرة للمحافظة تنعكس نتائجها على أبناء المنيا، لفتح المجال للمزيد من المشروعات في مجالات أخرى.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة الرقابية بالمنيا تمكنت من التوصل إلى معلومات حول قيام بعض أصحاب المحاجر باصطناع أوراق مزورة تفيد قيامهم بسداد أموال الدولة عن المخالفات المحررة ضدهم بمعرفة إدارة المحاجر، مما أدى إلى ضياع تلك الأموال فتم إخطار النيابة العامة بتلك الوقائع مع عمل قسائم بمطابع وزارة الداخلية بها علامة مائية لحمايتها من التزوير مرة أخرى ولا تزال التحقيقات مستمرة، مشيرًا إلى أن المحافظة سوف تشهد طفرة اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استغلال تلك الكنوز لاستخدامها في الصناعات المختلفة.