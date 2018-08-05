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في قرعة علنية..

«الزناتى»: 100 فائز بتأشيرات الحج بـ«الصحفيين»

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حسين الزناتى السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين
حسين الزناتى السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين

فتحي مجدي

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قرعة

تأشيرة

قرعة علنية

قام  حسين الزناتى السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين والمشرف على لجنة الحج والعمرة اليوم بإجراء قرعة الحج للزملاء الصحفيين الذين حصلوا عليها هذا العام

وأشار الزناتى الى أنه تم اختيار 100 زميل أساسيين ، بالاضافة الى 25 اخرين احتياطيين فى حالة تعذر سفر اخد من الزملاء الاساسيين لأية  أسباب

وقال الزناتى انه تم اجراء القرعة بعد زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مع استبعاد أسماء الزملاء الذين استفادوا  بالحصول على التأشيرات خلال العامين الماضيين .

وأوضح المشرف على لجنة الحج والعمرة انه سيتم السماح للزملاء بالتنازل عن التأشيرة للوالد ، او الوالدة فقط

 وقال حسين الزناتى : تم اخطار الزملاء بالشروط والأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة والسفر لأداء فريضة الحج ، حيث سيتم قبول الأوراق ، ونظرًا لضيق الوقت حتى بعد غد الثلاثاء ، حتى تتاح الفرصة لتقوم النقابة بانهاء إجراءات التأشيرة مع القنصلية السعودية





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