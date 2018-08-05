» مقتل 40 جنديًا في هجوم لـ«طالبان» وسط أفغانستان

05 أغسطس 2018 - 06:47 م

قتل 40 جنديًا أفغانيًا في هجوم لحركة "طالبان" على قاعدة عسكرية في منطقة "شينارتو" التابعة لولاية "أُروزكان" وسط البلاد، اليوم الأحد.

وقال مدير شرطة "شينارتو"، أختر محمد، في تصريح صحفي، إن مسلحي "طالبان" استهدفوا قاعدة عسكرية في المنطقة، من أربع جهات.

وأشار محمد إلى مقتل 40 جنديًا جراء الهجوم على القاعدة، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الجنود، وبيّن أن الاشتباكات التي اندلعت نتيجة الهجوم، أدت أيضًا إلى مقتل عدد من مسلحي "طالبان".

من جهتها أعلنت الحركة أنها تمكنت من السيطرة على القاعدة العسكرية في نهاية الهجوم.