سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

05 أغسطس 2018 - 07:02 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، 5 أغسطس 2018، في البنوك والسوق السوداء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبركة وقناة السويس عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

أما عن السوق الموازى (السوداء)، فقد استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.