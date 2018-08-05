» حادث«مطروح» يُطيح برئيس شركة شرق الدلتا

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متابعات : عبدالراضي الزناتي

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استقالة

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مطروح

قدم اللواء جمال حماد رئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل"، استقالته اليوم الأحد إلى اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

جاءت الاستقالة على خلفية حادث أتوبيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، المتجه من محافظة مطروح للقاهرة، على طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة مطروح، قد أعلنت أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، أمام قرية الحرابي بمركز ومدينة الضبعة على طريق مطروح _ الإسكندرية في الاتجاه للقاهرة، لـ 6 وفيات و27 مصابًا، وتم نقلهم لمستشفيات رأس الحكمة للطوارئ، والضبعة والعلمين المركزيين، لتقديم العلاج اللازم، والتحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة.


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