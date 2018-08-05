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مانشستر سيتي يتوّج بدرع الاتحاد الإنجليزي للمرة الخامسة

مانشستر سيتي يتوّج بدرع الاتحاد الإنجليزي للمرة الخامسة

مانشستر سيتي يتوّج بدرع الاتحاد الإنجليزي للمرة الخامسة

الرياضة

مانشستر سيتي يتوّج بدرع الاتحاد الإنجليزي للمرة الخامسة
مانشستر سيتي يتوّج بدرع الاتحاد الإنجليزي للمرة الخامسة

خالد الشرقاوي

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مانشستر سيتي

كاس السوبر

درع الاتحاد الإنجليزي

توّج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (كأس السوبر) للمرة الخامسة في تاريخه.

وتغلب مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "ويمبلي".

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي مانشستر سيتي، حيث أحكموا سيطرتهم على وسط الملعب في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس معتمدين على تحريكات الألماني ليروي ساني والجزائري رياض محرز والأرجنتيني سيرغيو أغويرو.

ومع حلول الدقيقة التاسعة، أضاع أغويرو فرصة التقدم عندما تلقى كرة رائعة من رياض محرز سددها بغرابة إلى خارج المرمى.

وأسفرت الدقيقة 13 عن هدف التقدم لمانشستر سيتي عندما تهيأت الكرة إلى أغويرو سددها قوية في الشباك.

وواصل لاعبو مانشستر سيتي، سيطرتهم على مجريات اللعب حيث انطلق ساني بالكرة ومرر عرضية إلا أن الحارس ويلي كابايارو أمسك الكرة ببراعة.

وبعد مرور نصف الساعة على مجريات اللعب، ظهرت خطورة تشيلسي في رحلة بحث عن التعادل، ومرر ماركو ألونسو كرة عرضية إلا أن الحارس كلاوديو برافو أمسكها.

ومع حلول الدقيقة 39 مرر الإسباني ألفارو موراتا إلى مواطنه بيدرو في الجانب الأيمن ثم أرسل الأخير عرضية لكنها ذهبت سهلة لدفاع مانشستر سيتي.

وتوالت الهجمات والفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه تشيلسي عن التعادل، كثف لاعبو مانشستر سيتي من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وأضاع أغويرو فرصة تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عندما انفراد بحارس تشيلسي وراوغه، وسدد كرة وجدت طريقها لخارج المرمى.

ومع حلول الدقيقة 58 أضاف السيتي الهدف الثاني عندما تهيأت الكرة إلى أغويرو داخل منطقة الجزاء سددها أرضية في الشباك.

بعدها بحث لاعبو تشيلسي عن فرصة تسجيل هدف إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا باللقاء.


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