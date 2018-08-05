«الأرصاد»: طقس الغد حار على معظم الأنحاء

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الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. «درجات الحرارة»

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

الأرصاد الجوية .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

أما عن الرياح وحركة الملاحة، فتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26  36

وسط الدلتا 25  35

الإسكندرية 24 31

بلطيم 25 32

مطروح 23 31

السلوم 23 32

سيوة 26 38

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

العريش 24 33

رفح 23 33

الإسماعيلية 25 35

السويس 25 36

رأس سدر 26 38

نخل 21 37

نويبع 28 38

طابا 26 36

كاترين 22 33

الطور 27 36

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 36

الفيوم 25 37

بنى سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 39

سوهاج 26 40

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 43

أبوسمبل 30 42

الوادى الجديد 27  42

شلاتين 28  39

أبو رماد 28 38

رأس حدربة 29  36

حلايب 30 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30  42

المدينة 28  42

الرياض 29  43

المنامة 33 41

أبوظبى 32 42

الدوحة 34 44

الكويت 30 47

دمشق 16 37

بيروت 26 31

عمان 18 33

القدس 19 30

غزة 23 31

بغداد 30 45

مسقط 31 36

صنعاء 14 24

الخرطوم 26 35

طرابلس 26 32

تونس 24 31

الجزائر 22 29

الرباط 21 34

نواكشوط 23 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 17 31

اسطنبول 23 31

إسلام آباد 26 38

نيودلهى 26 32

جاكرتا 23 33

بكين 27 35

كوالامبور 24 32

طوكيو 26 34

أثينا 24 32

روما 22 32

باريس 17 31

مدريد 22 39

برلين 18 26

لندن 18 28

مونتريال 23 32

موسكو 17 27

نيويورك 24 32

واشنطن 23 33


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