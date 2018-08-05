» نقل الفنانة نادية فهمي إلي العناية المركزة

05 أغسطس 2018 - 08:44 م

تعرضت الفنانة نادية فهمي، لوعكة صحية نقلت على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات، ولم تكشف أسرة الفنانة عن طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

ونادية فهمي، هي والدة الممثلة ابتهال الصريطي، والتي كانت تحدثت عن مرض والدتها في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي.

وقالت ابتهال إن والدتها تعاني من مرض "الزهايمر" وهذا المرض لا يؤثر على المريض فقط بل على كل أسرته، فمن حوله يمرون بوقت عصيب في البداية يرفضون تصديق الحالة ويحاولون البحث عن حلول، إلى أن يصلوا إلى سلام داخلي ويتقبلون الوضع ويبدأون التعامل معه.

وعن حالة والدتها قالت إنها أفضل من وقت سابق، ولكنها في نفس الوقت حالتها غير مستقرة فهذا المرض يجعل المريض كل يوم بحال مختلف.