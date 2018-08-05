نجل «بن لادن» تزوج من ابنة قيادي إسلامي مصري

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حمزة بن لادن
حمزة بن لادن

محمد فضل- وكالات

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بن لادن

زواج

حمزة

محمد عطا

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، تزوج ابنة المصري محمد عطا، الذي قاد الهجوم على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، والمعروف بـ«مهندس 11 سبتمبر».

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الأخوين غير الشقيقين لأسامة، أحمد وحسن العطاس، قولهما إن حمزة تزوج بالفعل من ابنة عطا، وأنه يتولى الآن منصبًا كبيرًا داخل تنظيم القاعدة، ويخطط للثأر لوالده.

وبحسب "جاردين"، فإن زواج حمزة من ابنة عطا يؤكد أن منفذي هجمات 11 سبتمبر يشكلون المحور المركزي لتنظيم القاعدة، وأن المنظمة نفسها لا تزال إرثا لأسامة بن لادن.

وتشير الرسائل، التي يزعم أن أسامة بن لادن كتبها، وصودرت من المجمع الذي قتل فيه، أنه كان يعد حمزة ليحل محله، للانتقام من مقتل أخيه سعد الذي قُتل في غارة بطائرة بدون طيار في أفغانستان عام 2009.

ومحمد عطا، هو أحد أبرز قادة جماعة الجهاد في مصر والتي انضم معظمهم لتنظيم القاعدة.


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