عيد الأضحى.. موسم ذبح الحيوانات المريضة وبيع اللحوم الفاسدة

05 أغسطس 2018 - 09:50 م

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يرتبط ببيع اللحوم وذبح الأضاحي, ويأتي هذا العام في ظل مخاوف من ذبح الحيوانات المصابة بـ "الجلد العقدي"، والذي تشكل خطرًا يهدد صحة الإنسان.

ويخشى من تداول اللحوم المصابة بهذا المرض، الذي يؤدى إلى تلف بأجزاء من المخ والكبد والكلى والبنكرياس، في حال إذا ذُبحت المواشي المريضة وتم بيعها إلى المواطنين بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية التي تشرف على عملية الذبح.

وقال النائب إلهام عجينة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان, إن "الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة اللحوم الفاسدة، التي تسبب الأمراض, عن طريق تكثيف الحملات التموينية على المجازر والجزارين والمطاعم بالتعاون مع وزارة الصحة والقبض على المخالفين".

عجينة أضاف لـ"المصريون": "الحكومة لا يمكن أن تحكم سيطرتها على اللحوم المصابة والفاسدة خاصة في المدن التي ينتشر فيها العديد من منافذ بيع اللحوم والمطاعم لكثرة أعدادها".

وتابع:" أن هناك العديد من الجزارين غير المعروفين والذين يعملون في بيع اللحوم دون تراخيص ويذبحون خارج السلخانات حتى لا يفتضح أمرهم خاصة مع اقتراب الأعياد".

وطالب عجينة بتغليظ العقوبة على من يتورط في بيع هذه اللحوم، لأنهم "بذلك يقومون بقتل المواطنين، ولا فرق بينهم وبين القاتل الذي يحمل سلاحًا فلابد من تطبيق حكم الإعدام عليهم".

وأشار عجينة، إلى أن "المجتمع المدني عليه دور في الإبلاغ عن المخالفين"، لافتًا إلى أن "هناك فرقًا بين اللحوم السليمة واللحوم التي تحمل أمراضًا "الوقيعة"، فعلى كل مواطن يكتشف ذلك، أن يقوم بالإبلاغ فورًا عن الجزار، أو منفذ البيع الذي يبيعها".

وناشد عجينة، الإعلام والمسئولين بتوعية المواطنين عن طريق تقديم النصائح وكيفية الشراء سواء من الجزارين أو منافذ البيع المتمثلة فى الجمعيات الاستهلاكية.

من جانبه قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الصحة بالبرلمان, إن "سبب انتشار بيع اللحوم غير الصالحة فى الفترة الأخيرة، يرجع إلى إصابة المواشى نفسها بالعديد من الأمراض وعدم الكشف عنها أثناء ذبحها وبيعها إلى المواطنين".

وأضاف شعلان لـ"المصريون"، أنه "مع اقتراب الأعياد والمناسبات تنتشر منافذ بيع اللحوم مجهولة المصدر، فى القرى والمدن والمحافظات من أجل التربح".

وأوضح, أن "وزارة الزراعة المتمثلة فى الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين تقوم بشن حملات أمنية لكشف المتلاعبين من الجزارين ومنافذ البيع وفحص اللحوم وكشف غير الصالحة للاستخدام الآدمي".

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بشراء اللحوم من مصادر موثوق منها, والتبليغ فورًا عن الجزارين الذين يذبحون خارج السلخانات أو عند شراء لحوم بها آثار مختلفة عن اللحوم الطبيعية.

وشدد على أنه "لابد من فرض قانون صارم وغرامة مالية كبيرة على المخالفين من عديمى الضمير الذين يقومون بقتل المواطنين بالبطىء, وتكون عقوبتها الإعدام حفاظًا على الأرواح".