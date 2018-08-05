مصرع طفليين أحدهما داخل حمام سباحة والآخر بمجرى مائى بمركز سمالوط

05 أغسطس 2018 - 11:14 م

لقي طفلين مصرعهما احدهما غرقًا داخل حمام سباحة مدرسة تابعة لمطرانية سمالوط والاخر بترعة الابراهيمية هربا من حرارة الطقس

وتلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة للعميد هشام حسن مأمور مركز سمالوط شرق، بوفاة الطفل "كرلس م ش" 8سنوات غرقًا بحمام سباحة مدرسة تابعة لمطرانية سمالوط.

بانتقال اجهزة الامن تبين ان الطفل الاول لاتوجد شبهة جنائية فى وفاته ، وأن الطفل توفي غرقًا أثناء استحمامه بحمام السباحة المدرسة.

وبسؤال والده "ميلاد ش ع" 33عامًا عامل أتهم إدارة المدزسة بالإهمال والتقصير وعدم توفير منقذ لحمام السباحة.

كما تلقى مدير امن المحافظة إشارة بوفاة "أحمد ا ج" 14عامًا، طالب مقيم بسمالوط البلد، غرقًا أثناء استحمامه بترعة الإبراهيمية، برفقة ابن عمه.

وبسؤال والده "أنور ج" 49 عامًا، ترزي لم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجله، وتحررت ا لمحاضر اللازمة واخطرت النيابة للتحقيق