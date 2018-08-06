مقتل 82 شخصًا وإصابة المئات جراء زلزال إندونيسيا

06 أغسطس 2018 - 01:13 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 82 قتيلا ومئات الجرحى، كما أدى إلى تضرر آلاف المباني، حسبما أعلن المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، سوتوبو بوروو نوغروهو.



كانت حصيلة سابقة لجهاز البحث والإنقاذ أشارت إلى سقوط 37 قتيلا جراء زلزال بقوة 7 درجات على عمق 10 كلم تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأمريكي.

