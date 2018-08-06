استشهاد فلسطيني أصيب برصاص الاحتلال قبل 128 يوما

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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، عن استشهاد شاب فلسطيني، متأثرًا بإصابته التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء مشاركته في مسيرة "العودة"، قبل 128 يوما.
وقالت الوزارة، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه: "استشهد الشاب أحمد جهاد العايدي (17 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الجمعة الأولى من مسيرة العودة (30 مارس/أذار)، أثناء مشاركته في المسيرة، شرق البريج، وسط القطاع".
وبذلك يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة الذين ارتقوا منذ بدايتها أواخر مارس/آذار الماضي إلى 158 شهيدًا، وإصابة أكثر من 17 ألف فلسطيني بجراح مختلفة.
وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفل معاذ زياد الصوري (15 عاما)، متأثرا بجراحه التي أصيب بها الجمعة خلال مشاركته في مسيرة "العودة "شرق مخيم البريج. -

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