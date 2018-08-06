كارثة الحرائق تطيح بقائد الشرطة ورئيس جهاز الإطفاء

06 أغسطس 2018 - 01:51 ص

أقالت الحكومة اليونانية، الأحد، قائد الشرطة المحلية، ورئيس جهاز الإطفاء، إثر مقتل 91 شخصا في حرائق دموية اندلعت على نطاق واسع قرب العاصمة أثينا.



جاء قرار الإقالة بعد يوم من تقديم وزير الحماية المدنية في اليونان، نيكوس توسكاس، استقالته، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



وقالت الحكومة اليونانية إنه تم تكليف النواب بمهام رؤسائهم المقالين في قطاعي الشرطة والإطفاء.



كما تم تكليف وزير الداخلية، بانوس سكورليتيس، بمهام وزير الحماية المدنية المستقيل.



يشار إلى أن قائد الشرطة المُقال قسطنطين تسوفالاس، تولى منصبه في فبراير/ شباط 2016.



فيما بدأ رئيس جهاز الإطفاء اليوناني سوتيريس تيرزودس، عمله في فبراير/شباط الماضي.



وحسب مركز بحوث وبائيات الكوارث (مقره بروكسل)، تعد حرائق اليونان الأخيرة الأكثر فتكًا في أوروبا منذ عام 1990.

