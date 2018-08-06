» مباحثات عسكرية هامة بين القاهرة والخرطوم

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أزمتان تعيقان قطار المصالحة المصرية السودانية

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، في وقت متأخر ليل الأحد، عن انطلاق جلسات المباحثات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر على مستوى الخبراء في جولتها الخامسة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اطلعت عليه الأناضول، لم تشر فيه لمدة هذه المباحثات أو موعد نهايتها، مكتفية بذكر أنها انطلقت صباح الأحد.
وذكر البيان أن رئيس الأركان المصري، الفريق محمد فريد، من المنتظر أن يصل العاصمة السودانية، الخرطوم، في وقت لاحق الإثنين، دون ذكر مدة الزيارة وتفاصيلها.
وأشار رئيس الجانب السوداني بالمباحثات، الفريق ركن، هشام عبد المطللب أحمد، لـ"ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية للقوات المسلحة في البلدين لصالح العمل المتشرك، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب"، وفق البيان.
من جانبه أكد اللواء أركان حرب، خالد لبيب رئيس الجانب المصري، وفق ذات المصدر، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون وتعزيزها في كل المجالات.
وفي 19 يوليو، اتفق السودان ومصر على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر بمنطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك إبّان زيارة السيسي للخرطوم.


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