  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:49 ص
بحث متقدم
تورط نائب الرئيس بتجارة المخدرات في فنزويلا

تفاصيل مثيرة حول محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي

الرئيس السيى والفريق مهاب مميش

مميش: توجيهات رئاسية صارمة بشأن هذا الأمر

تواضروس

الأسباب الحقيقة لتجريد راهب دير "أبو مقار"

محمد رمضان

الكشف عن مفاجأة بشأن أسود محمد رمضان

مدارس

حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

الجلد العقدي

عيد الأضحى.. موسم ذبح الحيوانات المريضة وبيع اللحوم الفاسدة

مجلس النواب

مشروع قانون يحرم «السياسة» على المصريين بالخارج

حمزة بن لادن

نجل «بن لادن» تزوج من ابنة قيادي إسلامي مصري

أرشيفية

ترحيب برلماني بإنشاء بنك للأعضاء البشرية

الغاز الإسرائيلي

حقل «لوياثان» كلمة السر في خطة مصر لحل أزمة غزة

مميش: توجيهات رئاسية صارمة بشأن هذا الأمر

آخر الأخبار

الرئيس السيى والفريق مهاب مميش
الرئيس السيى والفريق مهاب مميش

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. إحالة صاحب مركز تجميل مخالف بطنطا للنيابة

#

إنقاذ الوطن ليس بمثل تلك المؤتمرات الاحتفالية

#

إغلاق 28 محلاً بدون ترخيص في كفرالزيات

#

"الصكوك الإسلامية" الحل لانتعاش الاقتصاد المصري

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها، في العام المالي 2017- 2018، بلغ 5.6 مليار دولار، بزيادة 600 مليون دولار عن العام السابق.
وأضاف، في مقابلة مع برنامج «العاشرة مساء»، الأحد، أن تكلفة حفر ومد تفريعة القناة بلغت 20 مليار جنيه، موضحًا أن الأموال المتبقية من شهادات الاستثمار جرى توظيفها لأعمال الأنفاق وتحسين الاتصال بين الشرق والغرب وميناء شرق بورسعيد.
وأوضح أن الانتهاء المبكر من حفر القناة وفّر على الدولة 300% من إجمالي تكلفتها، مرجعًا ذلك إلى تدني سعر صرف الدولار إلى 7 جنيهات، مشيرًا إلى أن إيرادات القناة غطت تكلفة إنشاءها العام الماضي.
وشدد «مميش» على أن أموال الشعب البالغة 64 مليار جنيه «في أيد آمنة»، وأن عوائد شهادات الاستثمار التي موّلت مشروع  القناة الجديدة تصرف بانتظام كل 3 أشهر، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن القناة ستظل الممر الملاحى الأسرع والأكثر أمانا، مشيرا إلى أن حفر القناة الجديدة استهدف القضاء على القنوات المنافسة والبديلة، وتطوير المجرى، وتحويل محور القناة إلى أكبر مركز لوجيستى وصناعى عالمى، منوها بأنها إحدى ركائز الاقتصاد الوطنى والعالمى.
وقال: إننا نسعى إلى وضع المنطقة الاقتصادية للقناة في مصاف المناطق الاقتصادية العالمية? ?الكبرى، وتحويلها إلى قبلة للمستثمرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» أخطر شهادة عن أسرار وتفاصيل غزو الكويت
» مباحثات عسكرية هامة بين القاهرة والخرطوم
» السعودية تطرد السفير الكندي وتستدعي سفيرها
» اتهامات«الخيانة» تطارد «ميدو» بسبب«مصر للطيران»
» سر هجوم «محمد بن راشد» على السياسيين العرب
» حقيقة تخفيض أيام العمل فى بعض الجهات
» "الجندي": هذا الأمر الخطير بمثابة كارثة "عقائدية"
» نواب: زيادة «ولاية الرئيس» من أولويات البرلمان
» طريقة مذهلة لقراءة رسائل واتساب المحذوفة
» العفو عن منى المذبوح بيد الرئيس
» منح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا يثير انقسامات

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل