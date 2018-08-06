مميش: توجيهات رئاسية صارمة بشأن هذا الأمر

06 أغسطس 2018 - 01:57 ص

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها، في العام المالي 2017- 2018، بلغ 5.6 مليار دولار، بزيادة 600 مليون دولار عن العام السابق.



وأضاف، في مقابلة مع برنامج «العاشرة مساء»، الأحد، أن تكلفة حفر ومد تفريعة القناة بلغت 20 مليار جنيه، موضحًا أن الأموال المتبقية من شهادات الاستثمار جرى توظيفها لأعمال الأنفاق وتحسين الاتصال بين الشرق والغرب وميناء شرق بورسعيد.



وأوضح أن الانتهاء المبكر من حفر القناة وفّر على الدولة 300% من إجمالي تكلفتها، مرجعًا ذلك إلى تدني سعر صرف الدولار إلى 7 جنيهات، مشيرًا إلى أن إيرادات القناة غطت تكلفة إنشاءها العام الماضي.



وشدد «مميش» على أن أموال الشعب البالغة 64 مليار جنيه «في أيد آمنة»، وأن عوائد شهادات الاستثمار التي موّلت مشروع القناة الجديدة تصرف بانتظام كل 3 أشهر، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضح أن القناة ستظل الممر الملاحى الأسرع والأكثر أمانا، مشيرا إلى أن حفر القناة الجديدة استهدف القضاء على القنوات المنافسة والبديلة، وتطوير المجرى، وتحويل محور القناة إلى أكبر مركز لوجيستى وصناعى عالمى، منوها بأنها إحدى ركائز الاقتصاد الوطنى والعالمى.

