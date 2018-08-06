العناية الإلهية تنقذ أطفال من الموت في بنها

شهدت منطقة الفلل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حالة من الخوف والذعر بين المواطنين عقب سقوط أحد أعمدة الإنارة في أحد الشوارع الرئيسية وسط عمارات محمد مصطفي .

تسبب الحادث في تلف سياراة ملاكي ملك احد المواطنين والتي كانت تقف بجوار العامود حيث سقط عليها محدثا بها العديد من التلفيات .

وأنقذت العناية الإلهية عدد من الأطفال من الموت المحقق الذين كانوا يلهون بلعب الكرة في المنطقة وبجوار العمود وقت سقوطه، من الموت المحقق حيث وقع في الاتجاه الآخر من الشارع بعيدا عنهم .

تلقت الاجهزة الامنية بالقليوبية، إخطارا بالحادث ووصلت علي الفور إحدي سيارات النجدة وانتقل المهندس مصطفي عبد الرحمن وكيل وزارة الكهرباء واحدي فرق طوارئ الكهرباء ،وتم إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العامود التالف وتبين من المعاينة المبدئية ان سبب سقوطه هو تآكل في الجزء الأسفل من العامود نتيجة الصدأ .

واكد الاهالي ان المحافظة تعاني من تلك الحوادث المتكررة دون التدخل من قبل مسئولي الكهرباء للتصدي لها قبل ان تحصد ارواح الابرياء.

وطالب الاهالي محافظ القليوبية ووزير الكهرباء بسرعة التدخل وعمل احلال وتجديد لاعمدة الانارة ومحولات الكهرباء كثيرة الأعطال والانفجار.