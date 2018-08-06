إصابة 3 سيدات جراء انفجار منشأة كيميائية في روسيا

أسفر انفجار في منشأة «أليكسين» الكيميائية في منطقة تولا الروسية عن إصابة 3 سيدات بجروح.



ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن مصدر محلي، أنه جرى نقل المُصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجرى تحقيق للوقوف على في سبب الانفجار في المنشأة.

