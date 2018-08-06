خلاف "أعراض" بين مطرب وممثل ينتهي بمفاجأة على الهواء

أحمد عادل شعبان
واقعة غريبة حدثت في برنامج العاشرة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي بعد أن استضاف فنان شاب يُدعى "أحمد" يدعي انه نجل الفنان الكبير سمير الإسكندراني .
و نشر "الإبراشي" فيديو للشاب في لقاء صحفي يدعي أنه نجل "سمير الإسكندراني" ويحكي عن الأسباب التي قادته لتقليد الشكل الخاص بوالده "المزيف" سمير الإسكندراني ، حيث برر الشاب ما حدث أنه لم يرد أن يحرج المذيع الذي ذكر تلك المعلومة وقرر مسايرته في الحوار حتى نهايته .
وتفاجأ الفنان "أحمد سمير" بمداخلة من المطرب سمير الإسكندراني يتهمه فيه بـ"سرقة اسمه" ، مؤكدًا أن تلك أمور تتعلق بالأعراض ولا يجوز الخوض فيها بتلك السهولة.
وإزاء ذلك ، اعترف الفنان الشاب أحمد سمير أنه ادعى أنه نجل سمير الإسكندراني من أجل الحصول على فرصة لأن المجال الفني لا يسير سوى بالواسطة .
الفيديو:
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