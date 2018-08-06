خلاف "أعراض" بين مطرب وممثل ينتهي بمفاجأة على الهواء

06 أغسطس 2018 - 06:20 ص

واقعة غريبة حدثت في برنامج العاشرة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي بعد أن استضاف فنان شاب يُدعى "أحمد" يدعي انه نجل الفنان الكبير سمير الإسكندراني .



و نشر "الإبراشي" فيديو للشاب في لقاء صحفي يدعي أنه نجل "سمير الإسكندراني" ويحكي عن الأسباب التي قادته لتقليد الشكل الخاص بوالده "المزيف" سمير الإسكندراني ، حيث برر الشاب ما حدث أنه لم يرد أن يحرج المذيع الذي ذكر تلك المعلومة وقرر مسايرته في الحوار حتى نهايته .



وتفاجأ الفنان "أحمد سمير" بمداخلة من المطرب سمير الإسكندراني يتهمه فيه بـ"سرقة اسمه" ، مؤكدًا أن تلك أمور تتعلق بالأعراض ولا يجوز الخوض فيها بتلك السهولة.



وإزاء ذلك ، اعترف الفنان الشاب أحمد سمير أنه ادعى أنه نجل سمير الإسكندراني من أجل الحصول على فرصة لأن المجال الفني لا يسير سوى بالواسطة .



الفيديو:





