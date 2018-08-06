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سؤال جرىء من الإبراشي بعد حلقة "أطفال التهريب"

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الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

إيمان هاني

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أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن حلقة أطفال التهريب التي تم عرضها أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " و"تويتر".

وقال "الإبراشي" من خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم": "الأطفال ديه تم استخدامها في التهرب الجمركي طب بالنسبة للحيتان اللي بتحركهم؟، الطفل في كل الأحوال ضحية  محدش يقدر يقدم من يخطئ علي أنه بطل، ولكن تم انتهاك حقوق هؤلاء الأطفال وتم ذبحهم بسكاكين التشهير".

وشدد علي أن تقديم الرعاية لهؤلاء الأطفال لا يجب أن يقتصر علي مؤسسات الدولة أو رجال الأعمال، فيجب علي المجتمع بالكامل أن يلعب دورا مهما مع تلك القضايا.

وتابع "الإبراشي"، أنه من الأفضل أن نبحث لهؤلاء الأطفال عن حلول بديلة بدلاً من التشهير بهم وذبحهم.

شاهد الفيديو..

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