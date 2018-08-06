كلوب يروي قصة "الملكة" التي قيل إنه خدع بها صلاح

06 أغسطس 2018 - 08:23 ص

عبر يورجن كلوب - المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي - عن سعادته بالصفقات التي أبرمها ناديه في الموسم الصيفي .



وضم ليفربول كوكبة مميزة من اللاعبين مثل حارس روما أليسون ، والغيني نابي كيتا ، والسويسري شاكيري ، والبرازيلي فابيانو .



وقال كلوب في تصريحات لمجلة "ليفربول إيكو" : "لقد استعاد ليفربول مكانته كنادي كبير ، جميع لاعبي العالم رأوا ما فعله فريقنا خلال الموسم الماضي ، والموسم الذي قبله ، لم نعد بحاجة لإقناع اللاعبين بأن نادينا ليس سيئًا ، لسنا بحاجة لإقناع أحد والجميع رأى كل شيء ".



وأضاف: "في هذا الموسم لم أحاول إقناع نابي كيتا أو فابيانو بالانضمام لنا ، وهو نفس ما حدث مع ساديو ماني ومحمد صلاح .. لم يعد نادينا بحاجة لنسخ القصص الخيالية مثل أن ملكة انجلترا تأتي إلى النادي أحيانًا وإذا تعاقدوا معنا فسوف يتمكنون من رؤيتها .. نحن فقط أردنا التعاقد معهم فوافقوا ".







