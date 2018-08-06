  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:45 ص
بحث متقدم
كلوب وصلاح

كلوب يروي قصة "الملكة" التي قيل إنه خدع بها صلاح

صلاح

ماذا فعل صلاح مع معجبة طلبت منه أن يقول لها "بحبك"؟

ترامب

بداية النهاية .. ترامب يعترف بتواصله مع الروس لإنجاحه

سمير الإسكندراني

خلاف "أعراض" بين مطرب وممثل ينتهي بمفاجأة على الهواء

الأنبا إبيفانيوس

كشف آخر ما حدث بين الراهب المعزول والأنبا إبيفانيوس قبل مقتله

تورط نائب الرئيس بتجارة المخدرات في فنزويلا

تفاصيل مثيرة حول محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي

الرئيس السيى والفريق مهاب مميش

مميش: توجيهات رئاسية صارمة بشأن هذا الأمر

تواضروس

الأسباب الحقيقة لتجريد راهب دير "أبو مقار"

محمد رمضان

الكشف عن مفاجأة بشأن أسود محمد رمضان

مدارس

حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

كلوب يروي قصة "الملكة" التي قيل إنه خدع بها صلاح

الرياضة

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أسباب "الضغوط" التي يشعر بها "صلاح" هذه الفترة

#

متحدث "النواب": نواجه مصنع الشائعات بتلك الطريقة

#

"السعيد" يروي قصة محمد صلاح والقرد

#

"كلوب" يكشف: 4 مواصفات وراء تألق "صلاح"

محمد صلاح

كلوب

عبر يورجن كلوب - المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي - عن سعادته بالصفقات التي أبرمها ناديه في الموسم الصيفي .

وضم ليفربول كوكبة مميزة من اللاعبين مثل حارس روما أليسون ، والغيني نابي كيتا ، والسويسري شاكيري ، والبرازيلي فابيانو .

وقال كلوب في تصريحات لمجلة "ليفربول إيكو" : "لقد استعاد ليفربول مكانته كنادي كبير ، جميع لاعبي العالم رأوا ما فعله فريقنا خلال الموسم الماضي ، والموسم الذي قبله ، لم نعد بحاجة لإقناع اللاعبين بأن نادينا ليس سيئًا ، لسنا بحاجة لإقناع أحد والجميع رأى كل شيء ".

وأضاف: "في هذا الموسم لم أحاول إقناع نابي كيتا أو فابيانو بالانضمام لنا ، وهو نفس ما حدث مع ساديو ماني ومحمد صلاح .. لم يعد نادينا بحاجة لنسخ القصص الخيالية مثل أن ملكة انجلترا تأتي إلى النادي أحيانًا وإذا تعاقدوا معنا فسوف يتمكنون من رؤيتها .. نحن فقط أردنا التعاقد معهم فوافقوا ".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد .. رئيس إندونيسيا يرقص في الشارع
» 2200 سيدة فلبينية يقمن بـ"فعل محرج" في الشارع
» رسالة سرية تكشف عن علاقة غريبة بين ملكة انجلترا وملك فرنسا
» القبض على فتاتين بتهمة ارتكاب "أغبى جريمة في أمريكا"
» أخطر شهادة عن أسرار وتفاصيل غزو الكويت
» مباحثات عسكرية هامة بين القاهرة والخرطوم
» السعودية تطرد السفير الكندي وتستدعي سفيرها
» اتهامات«الخيانة» تطارد «ميدو» بسبب«مصر للطيران»
» سر هجوم «محمد بن راشد» على السياسيين العرب
» حقيقة تخفيض أيام العمل فى بعض الجهات
» "الجندي": هذا الأمر الخطير بمثابة كارثة "عقائدية"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل