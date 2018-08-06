تصريح خطير من مسئول عن قرنية قصر العيني

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عقب الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة السابق، على واقعة سرقة قرنية أحد المرضى بقصر العيني قائلا: "إن القانون حدد ثلاث حالات يمكن فيها أخذ القرنية من الشخص المتوفى.

وأضاف "أباظة"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الحالة الأولى هي الحوادث، وما تأمر به النيابة من تشريح، والحالة الثانية موافقة الإنسان على التبرع، والحالة الثالثة أخذ القرنية دون موافقة الأهل.

وأوضح  مساعد وزير الصحة السابق، أنه تمت مناقشة قانون زراعة الأعضاء والأنسجة، وتم طرح فكرة وضع القرنية كـ"نسيج" في القانون، ولكن أعضاء مجلس النواب أقروا أن نزع القرنية سيظل كما هو في قانون بنوك الدم والعيون.

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