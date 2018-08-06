تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 أغسطس.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك القاهرة وقناة السويس والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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