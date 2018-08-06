شاهد.. الصور الأولى لانفجار الدقي

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انفجار

الحادث

ميكروباص

سيارة ملاكي

شبهة جنائية

وقع منذ قليل انفجار هائل في منطقة الدقي، أدي إلى ارتجاج العمارات بالمنطقة المحيطة بموقع الحدث.

ووقع الانفجار في سيارة ملاكي على مطلع كوبري أكتوبر  من ناحية الدقي مما أدى إلى تفحمها، وامتدت النيران إلى سيارة ميكروباص أخرى كانت مجاورة لها، وتعرضت عدة سيارات لأضرار جزئية نتيجة الانفجار.

وانتقلت إلى مكان الحادث الخدمات المرورية وتبين من المعاينة وجود شبهه جنائية.

وأضافت المعاينة أنه لا توجد إصابات أو حالات وفاة نتيجة الحادث.

شاهد..




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