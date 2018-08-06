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بعثة الحج: مصر يسرت حج الفلسطينيين

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وكالات : حنان حمدتو

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كشف الدكتور فريد عبد الرحمن رئيس بعثة الحج الفلسطينية، عن أن الإجراءات التي وفرتها الحكومة المصرية للحجاج الفلسطينيين اتسمت بالسلاسة واليسر.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق بين وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية وإدارة المعابر والسفارة الفلسطينية بالقاهرة على تسهيل الإجراءات للحجاج الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا العام يتميز عن الأعوام السابقة بسهولة الإجراءات حيث تم تسليم الجوازات قبل وصول الحجاج إلى معبر رفح مختومة و جاهزة، مشيدًا بحفاوة استقبال الشعب المصري للحجاج الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، قد بدأت بالأمس  فى تسيير رحلاتها الجوية لنقل حجاج دولة فلسطين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 4 رحلات جوية أرقام 4024 و3272 و3274 و3276 تتجه جميعها إلى مطار جدة الدولي لنقل 1105 حجاج فلسطينيين إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

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